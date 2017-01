Italiaan Antonio Tajani wordt nieuwe voorzitter EU-parlement

De oud-EU-commissaris en vertrouweling van ex-premier Silvio Berlusconi versloeg dinsdag in Straatsburg in de vierde, beslissende stemronde zijn rivaal Gianni Pittella, een sociaaldemocraat. Dat maakte de vertrekkende voorzitter Martin Schulz dinsdagavond bekend. Daarop bood hij zijn stoel aan zijn opvolger aan.

Tajani kreeg het vertrouwen van 351 afgevaardigden, Pittella 282. Hij is voor de komende tweeënhalf jaar gekozen. Schulz gaat de Duitse landelijke politiek in.

Door de verkiezing van Tajani zijn nu alle drie de EU-topposities in handen van de in de Europese Volkspartij (EVP) verenigde christendemocraten, de fractie waar ook het CDA in zit. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, een Luxemburger, en de Poolse voorzitter van de Europese Raad, ‘EU-president’ Donald Tusk, horen eveneens bij de EVP-familie.

Omstreden

Tajani zat van 1994 tot 2008 in het Europees Parlement, en van 2014 tot heden. Berlusconi stuurde hem in 2008 naar Brussel, waar hij EU-commissaris voor Transport werd. Van 2010 tot 2014 had hij de Industrie-portefeuille bij de Commissie.

Niet alleen vanwege zijn banden met Berlusconi is Tajani omstreden. Hij zou als EU-commissaris al in 2009 hebben geweten van sjoemelsoftware in dieselauto’s. Het EU-parlement doet momenteel onderzoek naar de banden van EU-commissarissen met de Europese auto-industrie vanwege het 'dieselgate'-schandaal. Tajani staat ook bekend om zijn anti-abortus en anti-homo opvattingen.

De nieuwe voorzitter wordt voor de komende tweeënhalf jaar gekozen. Hij leidt niet alleen de debatten, maar vertegenwoordigt het parlement binnen de EU en internationaal. Ook is zijn handtekening nodig om de meeste Europese wetten te bekrachtigen.