Litouwen gaat hekwerk om Russische exclave Kaliningrad bouwen

Litouwse politici hebben de wil uitgesproken een fysieke grens op te werpen tegen Rusland, zei de Litouwse minister Eimutis Misiunas van Binnenlandse Zaken dinsdag.

Hij erkende dat het hekwerk een militaire inval niet kan weerstaan, maar het hek is vooral bedoeld om illegale activiteiten tegen te gaan. Litouwen maakt zich zorgen over Russische dreiging.

De Baltische staten vrezen dat Rusland zich steeds agressiever opstelt na de annexatie van de Krim en de militaire operaties in Oost-Oekraïne en Syrië. In de Baltische staten wonen veel etnische Russen.

Grens

Litouwen en Polen delen een grens met de Russische exclave, die volledig is losgekoppeld van het Russische vasteland.

In 2014 kwam het tot problemen bij de Russische grens toen een Estse veiligheidsbeambte verdween. Hij werd in Rusland veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid, maar kwam in 2015 op vrije voeten door een uitwisseling. Estland beweert dat de man was ontvoerd vanuit Estland, terwijl Rusland stelt dat hij de grens illegaal had overgestoken.

Raketten

In oktober werd bekend dat Rusland luchtafweergeschut stationeert in Kaliningrad. Rusland doet dat naar eigen zeggen in reactie op dreiging van de NAVO.

De Baltische staten zijn lid van de NAVO, die in de afgelopen periode militaire oefeningen heeft opgezet om de bondgenoten gerust te stellen. Ook is er een permanente flitsmacht van de NAVO opgezet.

Miljoenen

Het hekwerk aan de grens zal dit jaar worden afgebouwd en kost 3,6 miljoen euro. Het hekwerk is vijftig kilometer lang en sluit de volledige grens, met uitzondering van meren, rivieren en moerassen.

Eerder al werkte Litouwen aan hermetische afsluiting van de grens met Wit-Rusland, omdat er veel problemen zijn met ontvoeringen en smokkel.