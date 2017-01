Reisorganisaties halen reizigers in Gambia terug naar Nederland

Volgens TUI is het land nu niet geschikt als toeristische bestemming. TUI brengt de komende dagen geen nieuwe vakantiegangers naar Gambia. TUI verwacht "ernstige onregelmatigheden" rondom de machtsoverdracht in het land.

De mensen die naar Nederland teruggaan, worden woensdag en donderdag opgehaald, als de situatie op het vliegveld van Banjul dit toelaat. Het merendeel van de reizigers verblijft in een hotel, maar er zijn er ook die slechts een ticket geboekt hebben, aldus de organisatie die contact probeert te krijgen met alle reizigers in Gambia.

Volgens directeur Steven van der Heijden van Corendon is het laatste bericht dat het vliegveld in Banjul dinsdagavond zou zijn gesloten: ''Het is dus nog maar de vraag of we de mensen vannacht kunnen ophalen.'' Corendon denkt vier vluchten nodig te hebben om iedereen mee te nemen. De reisorganisatie heeft een deel van de mensen nog niet kunnen bereiken. Corendon heeft 831 mensen in het land.

Als gevolg van het reisadvies vliegen de twee organisaties de komende dagen geen nieuwe vakantiegangers naar Gambia. Klanten die een reis naar het land hebben geboekt, mogen hun reis kosteloos omboeken of annuleren, melden beide reisorganisaties.

Noodtoestand

In Gambia is na de verkiezingen onrust ontstaan omdat Jammeh weigert de macht af te staan. Hij verloor op 1 december de verkiezingen van Adama Barrow.

De noodtoestand moet volgens Jammeh voorkomen dat er een machtsvacuüm ontstaat terwijl het hooggerechtshof zich buigt over de verkiezingsuitslag. Jammeh probeert die uitslag ongeldig te laten verklaren.

De winnaar van de Gambiaanse presidentsverkiezingen is naar buurland Senegal vertrokken. Het is onduidelijk waarom Barrow, een voormalige makelaar, is uitgeweken naar Dakar. Volgens sommige aanhangers voelde de politicus zich kwetsbaar in zijn thuisland.

Vlucht

Jammeh is de tweede president van Gambia sinds de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk in 1965. Hij kwam in 1994 aan de macht na een staatsgreep. Zijn regering heeft de reputatie opponenten te martelen of vermoorden.

Volgens de staatstelevisie zijn de ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken, Handel en Milieu al opgestapt uit de regering.

Ook de burgemeester van de hoofdstad Banjul is opgestapt. Honderden Gambianen zijn gevlucht naar buurland Senegal.

Interventie

Nigeria en een aantal andere West-Afrikaanse landen bereiden zich voor op een militaire interventie in het land.

Maandag hebben de West-Afrikaanse landen een overleg gehad over hoe Jammeh het beste aangepakt kon worden, zegt een bron uit het Nigeriaanse leger.

"Sommige landen willen troepen sturen, waaronder Nigeria", zegt de bron. Volgens hem zouden de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie het plan steunen.

Reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt Nederlanders om vakantiereizen te ondernemen naar Gambia. Het reisadvies voor het Afrikaanse land is dinsdagmiddag aangescherpt.

De kleurcode bij het reisadvies op de website is gewijzigd van geel (veiligheidsrisico's) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Buitenlandse Zaken heeft alle Nederlanders die in Gambia wonen en bij het ministerie bekend zijn via een sms op de hoogte gebracht van het aangescherpte advies.