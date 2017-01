Nigeria bombardeert per ongeluk opvangkamp, tientallen doden

De aanvallen werden dinsdagochtend uitgevoerd bij de plaats Rann bij de grens met Kameroen in de noordoostelijke staat Borno, een bolwerk van Boko Haram, zei generaal Lucky Irabor.

Volgens Artsen zonder Grenzen zijn er zeker vijftig doden en 120 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zijn zes hulpverleners van het Internationale Rode Kruis. Of ook medewerkers van Artsen zonder Grenzen zijn omgekomen, is nog niet bekend.

Boko Haram is al zeven jaar actief in het noordoosten van het land. De islamistische beweging wil westerse invloeden uitbannen en een kalifaat oprichten. De afgelopen weken is de groep actiever geworden.

Terreinverlies

Behalve in Nigeria pleegt de beweging ook regelmatig aanslagen in de buurlanden Kameroen, Niger en Tsjaad. Die drie landen werken samen aan de bestrijding van de terreurgroep.

De terreurbeweging verliest in het noordoosten steeds meer terrein. Vorige maand werd Boko Haram verjaagd uit een van haar belangrijkste kampen in het Sambisa-bos in de buurt van Maiduguri.