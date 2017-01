'Turks OM eist 142 jaar tegen leider pro-Koerdische partij'

Selahattin Demirtas en Figen Yüksekdag worden ervan verdacht de Turkse eenheid en territoriale integriteit te hebben verstoord. Ook worden ze beschuldigd van het verspreiden van terreurpropaganda, meldt het Turkse persbureau Anadolu op basis van anonieme bronnen.

De twee politici werden vorig jaar opgepakt in een antiterreuronderzoek. Dertien parlementsleden van HDP werden gearresteerd, van wie er nog tien vastzitten. De Turkse regering ziet de HDP als een spreekbuis van de PKK.

Tegen Demirtas is 142 jaar geëist omdat hij ook wordt verdacht van het besturen van een terreurgroep en het aanzetten tot het plegen van misdaden.

Tegen Yüksekdag is 83 jaar cel geëist. Volgens de aanklager was ze lid van een gewapende groep, omdat ze in oktober 2015 zou hebben gesproken over 'martelaars' toen ze sprak over gedode PKK-terroristen.

Onschendbaarheid

De onschendbaarheid van parlementsleden werd vorig jaar opgeheven, na een stemming daarover in het parlement. HDP-parlementariërs ontkennen directe banden te hebben met de PKK.

De partij zegt zich in te zetten voor vrede tussen Turkije en de Koerden. Onderhandelingen over een vrede liepen in 2015 stuk, waarna de strijd weer oplaaide.

De HDP, die zich ook op andere minderheden en linkse thema's richt, kreeg bij de verkiezingen van vorig jaar genoeg stemmen om de hoge kiesdrempel van 10 procent te slechten. Mede daardoor werd de AK-partij van president Erdogan net niet groot genoeg om zelfstandig de grondwet te wijzigen.