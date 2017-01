'Weduwe schutter Orlando aangeklaagd vanwege misleiden politie en FBI'

Dat meldt persbureau AP. Volgens NBC News wordt de vrouw ook verdacht van het steunen van haar man in het aanhangen van IS. Salman werd maandag in haar huis in San Francisco opgepakt door de FBI en moet dinsdag voor de rechter verschijnen.

Aanklagers overwogen eerder al de vrouw van schutter Omar Mateen aan te klagen. Kort na de aanslag, op 12 juni 2016, werd ze al urenlang ondervraagd.

Mateen zou volgens eerdere berichten vanuit de club sms'jes hebben gestuurd naar zijn vrouw. Ook zouden zij enkele malen hebben gebeld, terwijl de schietpartij al in het nieuws was gemeld.

De advocaat van de vrouw vindt dat haar cliënt niet vervolgd moet worden, omdat ze niet van tevoren wist wat haar man van plan was. Aan de New York Times vertelde Salman dat ze dacht dat haar man met een vriend uit was op de avond van de massamoord.

Omar Mateen werd na de schietpartij in een vuurgevecht met de politie gedood.