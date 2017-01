VN staakt voedseldroppings bij Syrische stad Deir al-Zor

De laatste keer dat de toestellen van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN voorraden brachten was zondag.

In de door Islamitische Staat (IS) belegerde stad zitten zo'n 110.000 mensen vast. Tot nu toe is 177 keer voedsel en andere voorraad boven de plaats gedropt.

Bij gevechten tussen IS en het Syrische leger zijn de afgelopen dagen zeker 82 mensen gedood. IS is een groot offensief begonnen om een door de Syrische autoriteiten beheerst deel van de stad in te nemen.

IS heeft het grootste deel van Deir al-Zor en omgeving bezet sinds 2015, maar Syrië controleert de luchthaven en aangrenzende wijken in de stad aan de Eufraat.