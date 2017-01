Duitse extreemrechtse partij NPD opnieuw niet verboden

De zestien Duitse deelstaten hadden gevraagd om een verbod op de NPD, die volgens de binnenlandse veiligheidsdienst "racistisch, antisemitisch en revisionistisch" is.

De rechter oordeelde dat de NPD een vijandige houding heeft als het gaat om de constitutie, maar dat de partij geen bedreiging is voor de democratie in Duitsland en niet verboden kan worden.

Critici hadden vooraf al gewaarschuwd dat een verbod het waarschijnlijk niet zou halen. Er zijn behoorlijke hordes te nemen voordat een partij kan worden verboden en bovendien heeft de partij al fors aan betekenis ingeboet. De partij is alleen nog op gemeentelijk niveau actief.

In 2003 werd ook al geprobeerd de partij te verbieden, maar dat lukte toen niet. De NPD, opgericht in 1964, is de oudste extreemrechtse partij van de Bondsrepubliek en heeft ongeveer 5200 leden.

Het is de afgelopen zestig jaar pas twee keer gebeurd dat een Duitse partij is verboden. In 1952 werd de Sozialistische Reichspartei (SRP) verboden. Vier jaar later viel dit ook de Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) ten deel.