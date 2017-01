Zeker 27 doden door pest in Madagaskar

Nog eens 68 mensen zijn besmet geraakt in de regio’s Atsimo-Atsinanana en Ihorombe, melden de gezondheidsautoriteiten maandag.

Bij de meeste slachtoffers betreft het builenpest, maar er zijn ook vijf gevallen bekend van de makkelijk overdraagbare longpest.

Vorige week zijn nog eens ongeveer dertig pestgevallen telefonisch gemeld vanuit afgelegen dorpen in Ihorombe, maar die zijn nog niet bevestigd, aldus een gezamenlijke verklaring van het ministerie van Volksgezondheid en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Europa

De ziekte is berucht door de enorme aantallen doden als gevolg uitbraken in Europa in het verre verleden. De pest stak waarschijnlijk voor het eerst in Athene in 430 v.Chr. de kop op. In 541 kwamen ongeveer 25 miljoen mensen door de pest om.

In de middeleeuwen stierf de halve Europese bevolking door de zogenoemde zwarte dood. Nog in 1861 telde China circa tien miljoen doden door een uitbraak.

Uitzondering

De ziekte komt tegenwoordig maar zelden voor bij mensen. Madagaskar is een uitzondering; sinds de jaren tachtig duikt de ziekte daar elk jaar op en vooral de laatste jaren eisen die uitbraken steeds meer slachtoffers. Sinds 2010 telde de WHO vijfhonderd pestdoden op het Afrikaanse eiland.

Mensen raken besmet met builenpest als ze worden gebeten door een vlo die zich doorgaans op ratten nestelt. Longpest wordt overgedragen via de lucht.

Symptomen zijn onder meer hoesten en bloed spugen. De kans op genezing is groot, mits de ziekte tijdig is geconstateerd.