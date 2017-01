Billboards Piccadilly Circus gaan voor het eerst in tientallen jaren uit

Er werd maandag afgeteld naar het moment waarop de verlichting uit zou gaan. Om 8.30 uur werden de displays compleet uitgeschakeld, zo meldt de BBC.

De iconische verlichting in Londen, die er al sinds 1908 is, blijft in ieder geval uit tot in de herfst wanneer de renovatie klaar moet zijn. In die periode worden alle losse schermen vervangen voor een groot scherm dat niet alleen advertenties zal tonen, maar bijvoorbeeld ook informatie zal geven over het weer.

Het uitschakelen van de verlichte billboards is uitzonderlijk. Los van enkele speciale gebeurtenissen zoals tijdens het overlijden van Winston Churchill en prinses Diana, zijn de borden niet uitgeschakeld geweest sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen stonden de borden tien jaar lang uit.

Voor de displays is nu een andere grote banner geplaatst.