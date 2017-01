Meerdere doden bij schietpartij op BPM Festival in Mexico

De schietpartij had plaats tijdens de Elrow-avond in The Blue Parrot-hal, schrijft Datatransmission. Onder de doden is een beveiliger van het evenement.

Volgens de politie maakte de aanval deel uit van meerdere aanvallen op evenementen en hotels door bendes.

Het was de sluitingsavond van het festival. Het BPM festival wordt georganiseerd in Playa del Carmen in het oosten van Mexico. Meer dan 375 artiesten treden op. Het festival begon op 6 januari.

Geannuleerd

Het festival heeft de rest van de optredens geannuleerd. In een verklaring raadt de organisatie bezoekers aan om binnen te blijven. De politie doet onderzoek.

Berichten dat er ook geschoten zou zijn op een andere locatie op het festivalterrein zijn niet bevestigd.