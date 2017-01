Oppositie Duitsland eist opheldering over rol aanslagpleger Amri

Vice-voorzitter Frank Tempel vindt dat er "opvallend veel fouten" zijn gemaakt en dat er "aanwijzingen zijn dat er iets mis is". Hij wil weten of Amri door de diensten als bron of als informant is gebruikt, schrijft Bild am Sonntag.

"We moeten duidelijk maken of in het geval van Amri er meer aandacht was voor het verkrijgen van informatie uit islamitische kringen dan voor veiligheid", aldus Tempel. Hij wil dat alle veiligheidsdiensten in Duitsland duidelijk maken of ze Amri hebben gebruikt als bron of als informant.

De Tunesiër Amri reed op 19 december met een vrachtwagen door een kerstmarkt in Berlijn. Daardoor kwamen twaalf mensen om het leven. Amri kwam vier dagen daarna om bij een schietpartij met de politie in Milaan.

Informant

Kort na de aanslag kwam naar buiten dat Amri eerder in de gaten werd gehouden door de Duitse autoriteiten. Ook zou hij contact hebben gehad met een informant van een Duitse geheime dienst.

De politiediensten zouden zelfs door de veiligheidsdienst BfV zijn gewaarschuwd voor Amri, waarvan het niet onwaarschijnlijk was dat hij een aanslag zou plegen. Toch verdween de Tunesiër van de radar.

Speculatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat Amri als informant is ingezet. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen zegt dat Amri niet is gebruikt door de veiligheidsdiensten.

Premier Hannelore Kraft van Noordrijn-Westfalen heeft echter eerder met een verklaring voor speculatie gezorgd. Ze zei dat het er bij Amri ook om ging om verklaringen "over vermeende (terreur)-cellen" te krijgen.

Dossiers

De FDP in Noordrijn-Westfalen wil inzicht in de dossiers die door de autoriteiten in de staat zijn opgesteld over Amri. "Het moet duidelijk worden waarom men Amri heeft laten rondlopen", zegt Joachim Stamp van de partij.

"Er moet een einde worden gemaakt aan de speculaties met een verklaring van een competente en onafhankelijke instantie, zodat er niet nog meer wordt afgedaan aan het vertrouwen in de rechtstaat."