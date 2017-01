'Trump van plan om top met Poetin in IJsland te houden'

Volgens The Sunday Times wil Trump enkele weken na de inauguratie in IJsland een top houden met de Russische president Vladimir Poetin.

Trump is van plan om een begin te maken aan het beperken van het gebruik van kernwapens, aldus de Britse krant.

Een bron die betrokken is bij de plannen voor de top zou dit hebben bevestigd. Medewerkers van de Russische ambassade in Londen zouden hebben aangegeven dat Rusland akkoord is met het voorstel van Trump.

Mocht de keuze op Reykjavik vallen, dan hoopt het team op eenzelfde resultaat als oud-president Ronald Reagan bereikte. In de hoofdstad van IJsland hield Reagan samen met Michail Gorbatsjov, toen secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, een tweedaagse top in 1986. Het werk resulteerde een jaar later in een groot verdrag over het ontmantelen van kernwapens.

Twee hooggeplaatste medewerkers van Trump's team hebben tegenover persbureau Reuters ontkend dat de Republikein een top met Poetin gepland heeft staan. "Het verhaal is een fantasie", zei een hulpkracht van Trump die anoniem wilde blijven. Een andere zei dat het bericht van The Sunday Times onjuist is.