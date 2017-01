'Turkije en Rusland nodigen VS uit voor vredesgesprekken Syrië'

De Turkse minister Mevlut Cavusoglu van Buitenlandse Zaken heeft in overleg met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov besloten de Amerikanen uit te nodigen, melden Turkse media. De Koerdische partijen worden door Turkije buiten de gesprekken gehouden.

Naast Rusland en Turkije zitten ook vertegenwoordigers van Iran en Syrië om de tafel. De gesprekken worden vanaf 23 januari gehouden in de hoofdstad van Kazachstan. Donald Trump wordt even daarvoor op 20 januari ingezworen tot president van de VS.

Woordvoerder Mark Toner van het Witte Huis liet eerder op de dag nog weten geen uitnodiging te hebben gehad voor de vredesgesprekken.

Oppositie

De Syrische oppositie, verenigd in de Hoge Onderhandelingen Commissie (HNC), heeft zaterdag steun uitgesproken voor het overleg in Astana.

De HNC hoopt dat de gesprekken een opstap zijn voor verdere onderhandelingen in Genève over een diplomatieke oplossing voor het conflict in Syrië. Op 31 december is een nieuw staakt-het-vuren ingegaan in Syrië, dat grotendeels stand houdt.