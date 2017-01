Chinese linguïst die vertaalsysteem bedacht overleden

Zhou werkte met een commissie van de Communistische Partij in de jaren vijftig drie jaar lang aan een systeem om Chinese tekens om te zetten in woorden in het Latijnse alfabet. Hij overleed in Peking, schrijft de BBC zaterdag.

Het zogenoemde Pinyin-systeem zorgde voor nieuwe manieren waarop het Standaardmandarijn werd onderwezen en een verbeterde aanpak voor laaggeletterdheid.

Voordat Pinyin werd geïntroduceerd was 85 procent van de Chinese bevolking analfabeet. Tegenwoordig kan bijna elke Chinees lezen en schrijven. Pinyin wordt veel gebruikt op computers en smartphones.

Zhou werd in 1906 geboren tijdens de Qing-dynastie. In zijn jonge jaren bracht hij tijd door in de VS, waar hij als bankier op Wall Street werkte.

Later in zijn leven werd hij een fel tegenstander van het communistische systeem in China. Omdat hij had meegewerkt aan het bedenken van Pinyin, is hij niet vervolgd. Wel werd hij onder Mao Zedong naar het platteland gestuurd voor 'heropvoeding'.