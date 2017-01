Spanje pakt vermeende jihadist uit Nederland op

Spaanse media meldden zaterdag dat de verdachte uit Turkije naar Spanje was gereisd. Zijn aanhouding vrijdag is het gevolg van samenwerking van inlichtingendiensten van verscheidene landen.

Dankzij de plaatselijke politie van Figueres is hij getraceerd, berichtte de krant La Vanguardia. Hij is opgepakt omdat de vrees bestaat dat hij na zijn terugkeer uit Turkije in Europa een aanslag wilde plegen.

De man, die in Rotterdam woonde, wordt door Nederlandse justitie verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat hij naar Irak of Syrië wilde gaan om zich aan te sluiten bij IS. Dat is hem waarschijnlijk niet gelukt, waarop hij terugkeerde.

Gevaarlijk

Antiterreurdiensten in Spanje hebben de man bestempeld als uiterst radicaal en gevaarlijk, meldt persbureau EFE op basis van bronnen. Het is volgens hen onduidelijk waarom de man naar Spanje ging en niet naar Nederland.

Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt in hoeverre de verdachte is geradicaliseerd, welke banden hij mogelijk had in Europa en wat zijn doel was.

In Spanje zijn sinds 2015 181 terreurverdachten opgepakt. In dat jaar werd het dreigingsniveau in het land verhoogd naar 4 van 5, nadat terreurbewegingen Spanje bij naam hadden genoemd als doel op sociale media.