Palestina vraagt Poetin 'verhuizing ambassade VS' tegen te houden

De Palestijnse president Mahmoud Abbas noemt een mogelijke verhuizing "een rode lijn en gevaarlijk". De brief van de regering met het verzoek aan Poetin is ingediend bij de regering in Moskou, meldt persbureau AFP.

Geruchten over een verhuizing van de ambassade ontstonden vorige week. Trump zou op de dag van zijn inauguratie de verhuizing willen goedkeuren.

Dat heeft gezorgd voor veel ophef, omdat zowel Israël als Palestina Jeruzalem als hun hoofdstad zien. Het territorium is verdeeld over Israël en Palestina.

Gevolgen

Abbas liet eerder in een brief aan Trump weten dat een verplaatsing "destructieve gevolgen" kan hebben voor het vredesproces, de tweestatenoplossing en de veiligheid in de regio.

Minister John Kerry van Buitenlandse Zaken noemde het plan "explosief voor de hele regio". Het team van Trump zou partners in het Midden-Oosten al op de hoogte hebben gebracht van een mogelijke verhuizing.

Volgens Haaretz neemt het team van Trump afstand van de man die Abbas had verteld over het plan van de verhuizing, de Joods-Amerikaanse zakenman Daniel Arbess. "Arbess vertegenwoordigt niet Trump, Kusher of wie ook in de toekomstige regering."