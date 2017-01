Honderden soldaten Ivoorkust opnieuw in opstand na deal met regering

Ook in Abidjan, de grootste stad van het land, werd geschoten, meldt BBC News.

De president van Ivoorkust, Alassane Ouattara, zei 7 januari dat een akkoord was bereikt met de ontevreden militairen in zijn land.

Een groep muitende soldaten opende die dag het vuur en omsingelde korte tijd een ambtswoning van een lokale bestuurder, waar onder anderen de minister van Defensie, Alain-Richard Donwahi, zich bevonden.

Ook waren gedelegeerden van de regering en afgevaardigen van het leger binnen om te onderhandelen over het akkoord.

Rustig

Hoewel de schermutselingen na het bereikte akkoord minder werden, bleef het onrustig. De problemen worden vooral veroorzaakt door voormalige militairen. Ze eisen vooral meer geld van de overheid.

De nieuwe tijdelijke omsingeling van het gebouw in Bouaké komt volgens een woordvoerder van de muitende soldaten vooral omdat ze vrezen dat de overheid zich niet houdt aan de overeenkomst die werd gesloten over betaling van bonussen.

Gbagbo

In Bouaké begon in 2002 een opstand tegen de toenmalige president Laurent Gbagbo. De opstandelingen kregen toen de noordelijke helft van het land in handen. Pas in 2011 werden het noorden en zuiden herenigd. De huidige president, Alassane Ouattara, is afkomstig uit het noorden.