Kernreactor Doel weer opgestart na storing

De reactor viel afgelopen dinsdag stil. Oorzaak was een 'onregelmatigheid' in de verbinding tussen de centrale en het hoogspanningsnet, waardoor stoom ontsnapte. Een werknemer van een onderaannemer die op dat tijdstip aan het werk was in de machinezaal raakte daardoor gewond.

Toezichthouder Fanc (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) klasseerde het incident op niveau 0 van de INES-schaal een schaal voor nucleaire incidenten. Gebeurtenissen op niveau 0 hebben in de regel weinig belang op het gebied van nucleaire veiligheid, stelt het Fanc. Het incident in Doel 4 had dan ook "geen enkele impact op het welzijn van de andere werknemers, de bevolking of het leefmilieu".

België telt zeven kernreactoren, vier in Doel en drie in het Waalse Tihange. Geregeld valt er eentje stil door een onverwacht defect. De problemen roepen in de buurlanden vragen op over de veiligheid van deze centrales.