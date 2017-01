Afrikaanse Unie stopt met erkennen Gambiaanse president Jammeh

Op 19 januari moet Jammeh de macht overdragen aan de winnaar van de in december gehouden verkiezingen. Jammeh erkende in eerste instantie dat hij de verkiezingen had verloren, maar kwam daar later op terug. Hij is in het West-Afrikaanse land al 22 jaar aan de macht.

De AU-raad waarschuwde dat de gevolgen ernstig kunnen zijn, als Jammeh blijft volharden in zijn weigering om de macht af te staan.

Jammeh ligt internationaal zwaar onder vuur omdat hij weigert een verkiezingsnederlaag te erkennen. Andere West-Afrikaanse landen, verenigd in ECOWAS, dreigden eerder zelfs met militair ingrijpen als de Gambiaanse president geen plaats maakt voor zijn opvolger, oppositieleider Adama Barrow.