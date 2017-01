'Verenigde Staten trekken sancties tegen Sudan in'

De officiële aankondiging van de regering Obama wordt later vrijdag verwacht. Het opheffen van de sancties maakt economische relaties tussen beide landen voor het eerst sinds 1997 mogelijk.

Sudan zou in ruil voor het opheffen van de sancties beloofd hebben om hulporganisaties meer toegang te verschaffen tot gebieden in het land. Ook heeft het land beloofd om te stoppen met wapenleveranties aan groepen in het afgescheiden Zuid-Sudan en wil Sudan samenwerken met Amerikaanse veiligheidsdiensten, meldt The New York Times.

Aan het opheffen van de sancties is een proefperiode van zes maanden verbonden. In die tijd moet Sudan bewijzen dat er voldoende stappen zijn gezet om de tijdelijke opheffing van de sancties definitief te maken.

Bij de gesprekken betrokken partijen erkennen dat Sudan nog veel ontwikkelingen moet doormaken op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten.

Regering Clinton

De sancties werden ooit ingesteld door president Bill Clinton. Zijn regering had sterke vermoedens dat Sudan internationaal terrorisme faciliteerde. Zo heeft Osama Bin Laden enige tijd in de Sudanese hoofdstad Khartoem gewoond. Ook in opvolgende periodes verslechterden de relaties tussen beide landen door situaties als de oorlog in Darfur.

Het besluit om de sancties op te heffen komt een paar dagen voor het afscheid van president Obama. Het is onduidelijk hoe aankomend president Trump denkt over de relaties tussen Sudan en de Verenigde Staten.