Servië eist uitlevering oud-premier Kosovo

Minister Nela Kuburovic (Justitie) waarschuwde vrijdag dat Servië zou kunnen stoppen met het uitleveren van verdachten aan Frankrijk.

De gewezen Kosovaarse leider Ramush Haradinaj werd begin dit jaar op verzoek van Servië opgepakt in Frankrijk. De voormalige guerrillaleider werd donderdag op last van de rechter voorlopig vrijgelaten. Hij moet wel in het land blijven terwijl het uitleveringsverzoek wordt beoordeeld.

De Servische autoriteiten verdenken Haradinaj van oorlogsmisdaden en willen hem koste wat kost in handen krijgen. ''Als iemand die is veroordeeld of aangeklaagd voor brute moorden, martelingen en verkrachting niet wordt uitgeleverd aan Servië, doen wij hetzelfde met Franse verzoeken'', dreigde minister Kuburovic.

Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag heeft Haradinaj twee keer vrijgesproken van moord, verkrachting en marteling tijdens de Kosovo-oorlog.