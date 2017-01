Assange stemt in met uitlevering VS als Obama Manning gratie verleent

Wikileaks maakt op Twitter melding van het voorstel "ondanks de ongrondwettelijkheid van het dossier van de Amerikaanse regering". De website kreeg meer dan 700.000 vertrouwelijke documenten van ex-soldate Manning.

In een petitie hebben eerder meer dan honderdduizend mensen Obama opgeroepen om Manning gratie te verlenen. In 2013 werd ze door een militaire rechtbank veroordeeld voor het lekken van 700.000 documenten en video's in 2010. Ze zat als sinds 2010 vast. Manning zegt dat de keuze voor het lekken in het publieke belang was.

Assange verblijft al sinds juni 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. De Verenigde Staten willen hem vervolgen voor het lekken van staatsgeheimen.

Zelfmoordpogingen

Manning heeft in gevangenschap twee zelfmoordpogingen gedaan. De eerste zelfmoordpoging van de als man geboren Manning was naar verluidt uit frustratie om de autoriteiten die haar weigerden een adequate behandeling voor een geslachtsverandering te bieden.

Als straf voor de eerste zelfmoordpoging werd Manning in een isoleercel gestopt. Daar deed ze in november vorig jaar haar tweede zelfmoordpoging.