El Salvador beleeft uitzonderlijke dag zonder moorden

Het gemiddeld aantal moorden in El Salvador lag sinds begin dit jaar op ongeveer tien moorden per dag. De politie heeft echter geen idee waarom woensdag zonder moorden verliep, meldt de BBC. Er werd benadrukt dat de politie geen akkoord of een wapenstilstand heeft gesloten met bendes in het land.

El Salvador staat bekend om de aanwezigheid van grote aantallen criminele bendes die veel geweld met zich meebrengen vanwege de handel in drugs en overvallen.

Volgens de Verenigde Naties behoort het land tot de landen waar wereldwijd de meeste moorden worden gepleegd. Het gaat dan om rond de vierduizend moorden per jaar. In 2015 gold El Salvador nog als het gevaarlijkste land ter wereld, vanwege een recordaantal moorden per 100.000 inwoners.

Ook in andere landen in Midden-Amerika is het aantal moorden jaarlijks erg hoog, waaronder in Honduras en Mexico.