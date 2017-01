'IS heeft alle bruggen in Mosul opgeblazen'

Dat meldt Al Arabiya vrijdag.

Iraakse legertroepen hebben inmiddels naar eigen zeggen 85 procent van het oostelijke gedeelte van Mosul heroverd op Islamitische Staat (IS). De Iraakse generaal Talib Shaghati stelde vorige week te verwachten dat Oost-Mosul op korte termijn weer volledig in handen zou zijn van de Iraakse autoriteiten.

Eenheden proberen sinds een week dieper in enkele oostelijke wijken binnen te dringen, waar de opmars begin december stokte. In de twaalfde week van het offensief heeft het Iraakse leger extra steun gekregen van de Verenigde Staten.

Grootste grondoperatie

Aan het offensief nemen 100.000 Iraakse militairen, Koerdische peshmerga's en sjiitische milities deel. Het is de grootste grondoperatie in Irak sinds de Amerikaanse inval in 2003.

De troepen worden vanuit de lucht gesteund door een coalitie onder leiding van de VS. Op de grond zijn ook Amerikaanse adviseurs actief.

In totaal zijn in Mosul in 2016 meer dan 16.000 burgers omgekomen door de gevechten.