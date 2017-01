Britten bouwen autotunnel onder Stonehenge

Volgens het ministerie van Transport zal de nieuwe weg het verkeer doen verminderen rondom de plek waar Stonehenge staat.

Veel historici hadden eerder kritiek geuit op de plannen. Volgens hen kan de bouw en constante stroom van auto's het monument beschadigen.

"We zien mensen over de hele wereld schatten van het verleden vernietigen en we prijzen onszelf rijk dat wij in een land wonen waar we onze historie waarderen. De plannen van de overheid brengen deze unieke plek in gevaar."

De Verenigde Natie-organisatie UNESCO heeft de plannen voor de tunnel vorig jaar al goedgekeurd.