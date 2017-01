Vijf diplomaten Emiraten omgekomen bij aanslag Afghanistan

De diplomaten waren op een humanitaire missie in Afghanistan. President Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan betreurt de doden, meldt het persbureau WAM van de Emiraten woensdag.

De bomaanslag gebeurde in het hoofdkantoor van de gouverneur van Kandahar, in het zuiden van Afghanistan. De explosieven zouden zijn verstopt in een bank in het gastenverblijf. De aanslag is nog niet opgeëist.

In totaal kwamen elf mensen om het leven.De omgekomen diplomaten waren in het land om Afghanistan te helpen met humanitaire, educatieve en ontwikkelingsprojecten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Emiraten heeft bepaald dat de vlag op alle overheidsgebouwen van het land drie dagen halfstok moet hangen.