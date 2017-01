Obama pleit in afscheidsspeech voor beschermen democratie

Obama werd verwelkomd met een minutenlang applaus. "Blijf! Nog eens vier jaar", scandeerde het publiek gedurende zijn toespraak. "Vanavond is het aan mij om jullie, het Amerikaanse volk, te bedanken. Jullie maakten mij een betere president, een betere man."

De vertrekkend president (55) nam in zijn toespraak de tijd om economische gelijkheid, rassengelijkheid, democratie en de toekomst van Amerika te bespreken. "Na acht jaar als jullie president geloof ik dat verandering alleen kan plaatsvinden als bijzondere mensen worden betrokken en samenkomen om die te eisen."

Michelle Obama

Ook bedankte hij zijn vrouw Michelle Obama en zijn dochters.. Obama was zichtbaar geëmotioneerd. Hij noemde de First Lady een rolmodel voor Amerika.

Tegen zijn dochters zei hij: "Jullie hebben jarenlang in de spotlights moeten staan. Ik ben trots om jullie vader te mogen zijn."

Obama sloot zijn speech af met zijn bekende leus: "Yes we can. Yes we did. Yes we can". Het publiek gaf de vertrekkend president daarop een staande ovatie.

Dit bericht wordt aangevuld