Trump eist alternatief voor Obamacare

Obamacare, officieel Affordable Care Act genoemd, biedt miljoenen voorheen onverzekerde Amerikanen dekking bij ziektekosten. De Republikeinen willen af van de wet, maar worstelen nog met de vraag wat te doen met de Amerikanen die zijn verzekerd via het stelsel.

Sommige Republikeinen hebben aangegeven dat het tot twee jaar kan duren om met een alternatief stelsel te komen, iets wat voor Trump onacceptabel is.

De Amerikaanse senaat stemt deze week over een tijdslijn voor het opstellen van wetgeving om Obamacare in te trekken. Daar moet dan ook het Huis van Afgevaardigden nog over stemmen. De uiteindelijke stemming om de zorgwet van Obama in te trekken, volgt pas later.