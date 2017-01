Dylann Roof krijgt doodstraf voor kerkmoorden Charleston

In juni 2015 schoot hij in een kerk in South Carolina negen zwarte kerkgangers dood omdat hij een rassenoorlog wilde ontketenen.

Twaalf juryleden hebben dinsdag bijna drie uur overleg gehad over de veroordeling. Volgens lokale media staarde de 22-jarige Dylann Roof strak voor zich uit toen het doodsvonnis werd voorgelezen.

Roof heeft geen advocaat maar verdedigt zichzelf. Eerder dinsdag zei hij tijdens zijn slotpleidooi dat hij nog steeds vindt dat het bloedbad iets was wat hij moest doen.

Schuldig

De veroordeelde werd in december al schuldig bevonden aan ''door haat ingegeven misdaden''. De meervoudige moordenaar, die zich presenteerde als blanke racist, vindt zichzelf volledig toerekeningsvatbaar.

Roof gaf eerder al aan niets in het werk stellen om de doodstraf te ontlopen. In een brief aan de federale rechtbank schreef hij ''geen beroep te zullen doen op psychiaters of proberen aan te tonen dat hij geestelijk gestoord is''.