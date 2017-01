Britse journalist die nieuws bracht over Duitse invasie Polen overleden

Hollingworth was een beginnend correspondent voor the Daily Telegraph toen ze in Poolse plaats Katowice getuige werd van het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ze is op 105-jarige leeftijd overleden in Hong Kong, meldt de BBC.

Hollingworth was op pad in Polen om te berichten over toenemende spanningen in Europa. Toen ze op 31 augustus 1939 een bezoek bracht aan de grens met Duitsland zag ze de Duitse troepenopbouw.

De volgende ochtend nam ze contact op met de Britse ambassade in Warschau. Ze hield de telefoon omhoog, om de ambassademedewerkers de Duitse troepen te laten horen. Ze is voor zover bekend de eerste persoon die het Verenigd Koninkrijk heeft ingelicht over de invasie.

Visa

Voor de oorlog hielp ze duizenden mensen die Nazi-Duitsland waren ontvlucht aan Britse visa. Na de oorlog deed ze verslag in onder meer Vietnam, Algerije en het Midden-Oosten.

Ze was in haar oude dagen graag te gast bij de Foreign Correspondents' Club in Hong Kong, waar ze haar laatste verjaardag vierde. Voorzitter Tara Joseph noemt Hollingworth een "enorme inspiratie" en "gekoesterd lid".