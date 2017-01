Seriemoordenaar Rusland bekent 47 extra moorden

Michail Popkov zou de moorden tussen 1992 en 2007 hebben gepleegd, meldt de krant Oost-Siberische Waarheid dinsdag. Popkov heeft tijdens zijn detentie zestig moorden bekend, bovenop de 22 waar hij al voor is veroordeeld.

Russische justitie heeft de bekentenissen maandenlang onderzocht. Slachtoffers zijn daarbij ook opgegraven voor forensisch onderzoek. Volgens justitie staat vast dat Popkov achter in ieder geval 69 moorden zat.

De politie kwam de nu 50-jarige Popkov op het spoor in een onderzoek naar de verdwijning van vrouwen tussen 1994 en 2000. Veel vrouwen werden ontvoerd van openbare plekken, waarna hun verminkte levenloze lichamen werden teruggevonden in bossen, bermen of begraafplaatsen in de Siberische regio Irkoetsk.

Auto

Bij de lichamen, die sporen vertoonden van seksueel misbruik en verkrachting, werden vaak autosporen gevonden. De politie wist dat de bandensporen werden gemaakt door een auto van het type Lada Niva.

Alle eigenaren van een Niva in de regio werden ondervraagd. Popkov, die tot 1998 in dienst was bij de politie, bekende de moorden te hebben gepleegd. Hij wordt niet beschuldigd van het seksueel misbruik.

Opscheppen

Popkov schepte tijdens zijn bewaring tegenover celgenoten op over zijn moorden. Hij beweerde meer slachtoffers te hebben gemaakt dan de beruchte sovjetseriemoordenaar Andrej Tsjikatilo, die in 1992 ter dood werd veroordeeld voor 52 moorden.

Popkov zou zichzelf de "schoonmaker" hebben genoemd, omdat hij zich richtte op vrouwen die "een losbandig bestaan" leidden. Hij sloeg vooral toe bij vrouwen die laat over straat liepen. Ook had hij een aantal moorden tijdens diensttijd gepleegd.