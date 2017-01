65.000 Rohingya op de vlucht voor geweld Myanmar

Het aantal Rohingya-vluchtelingen is de afgelopen periode scherp gestegen, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties waarover The Guardian dinsdag bericht.

Myanmar is begin oktober een legeractie gestart in de noordelijke regio Rakhine, na een gewapende aanval op een politiepost. Volgens mensenrechtenorganisaties is er bij de operatie sprake van ernstige misstanden die mogelijk zelfs kunnen worden gekenmerkt als misdaden tegen de menselijkheid.

De vluchtelingen worden opgevangen in kampen, provisorische onderkomens en gastvrije gemeenschappen in het zuiden van Bangladesh, meldt de VN.

De meeste inwoners van Rakhine behoren tot de islamitische Rohingya, die zijn uitgesloten van het Birmese burgerschap. De regering heeft alle financiële hulp aan de deelstaat opgeschort en weerhoudt journalisten ervan het gebied te betreden.

Verkrachtingen

Volgens vluchtelingen die tot de moslimminderheid behoren, maakt het leger van Myanmar zich schuldig aan massaverkrachtingen, moord en brandstichting. De regering in Myanmar ontkent de aantijgingen.

VN-mensenrechtengezant Yanghee Lee is maandag in Myanmar begonnen aan een twaalf dagen durend bezoek naar aanleiding van toenemende zorgen over de situatie.