Honderdduizenden Iraniërs wonen uitvaart oud-president bij

Ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, zal tijdens de uitvaart voorgaan in de gebeden, meldt de BBC.

De oud-president zal te ruste worden gelegd naast de revolutionaire leider ayatollah Khomeini.

Rafsanjani was tussen 1989 en 1997 president. Hij was een van de meest invloedrijke figuren in het Iran van na de revolutie van 1979.

Hij werd bekritiseerd voor zijn harde regime, maar verandere in latere jaren in een belangrijke bondgenoot voor hervormingsgezinden, die het theocratische systeem in zijn land op pragmatische wijze benaderde en pleitte voor meer sociale en economische vrijheden.

Steunpilaar

Rafsanjani was een steunpilaar voor president Hassan Rouhani en stond achter diens historische nucleaire akkoord met de internationale grootmachten.

"Islam heeft een belangrijke schat verloren, Iran een uitstekende generaal, de islamitische revolutie een moedige vlaggendrager en het islamitische systeem een zeldzame wijze", zei Rouhani over zijn dood.

Na het overlijden van Rafsanjani werden drie dagen van nationale rouw afgekondigd, die maandag begonnen.