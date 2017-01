Obama legt opnieuw sancties op tegen Rusland

De sancties hebben volgens Amerika niets te maken met de inmenging van Rusland tijdens de laatste presidentsverkiezingen, maar met een wet om schenders van mensenrechten aan te pakken.

Alexander Bastrykin, Gennady Plaksin, Stanislav Gordiyevsky, Andrei Lugovoi en Dmitry Kovtun zijn op de zwarte lijst gezet, meldt de BBC. Het zijn mogelijk de laatste sancties van de regering Obama. Aankomend president Trump wil de band met Rusland verbeteren.

Lugovoi en Kovtun worden verdacht van het vergiftigen van Litvinenko in Londen in 2006. Litvinenko was een voormalig geheim agent van Rusland en een bekende criticus van Poetin. Hij werd vergiftigd doordat er polonium, een stof die in hoge mate radioactief en kankerverwekkend is, in zijn thee werd gedaan.

Litvinenko beschuldigde de regering van Poetin achter moorden en aanslagen te zitten. Het Kremlin heeft altijd iedere beschuldiging en betrokkenheid bij Litvinenko's dood ontkend. Pogingen van Groot-Brittannië om Kovtun en Lugovoi uit te leveren liepen op niets uit.

Bastrykin, Plaksin en Gordiyevsky worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op klokkenluider Sergey Magnitsky, die meerdere fraudezaken aan het licht bracht. Magnitsky stierf in 2009 in een Russische cel.

Spanningen

De nieuwe sancties komen in een periode waarin de spanningen tussen beide landen al zijn opgelopen. De VS zette vorige maand 35 diplomaten en hun families uit het land, vanwege de Russische hacks van computers van de Democratische partij.

Rusland sprak maandag van "onverantwoordelijke diplomatie" en noemde de aanhoudende beschuldigingen over de vermeende Russische betrokkenheid bij de verkiezingen een heksenjacht.