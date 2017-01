Meer Turken in het buitenland kunnen stemmen bij referendum

Dit staat in een decreet dat vooruitloopt op de volksraadpleging die de regering wil houden, meldde maandag de krant Hürriyet.

Normaal moet de kiezer geregistreerd staan, ook in het buitenland. Nu komt er een aangepaste regeling.

Aanpassen kieswet

Het beoogde referendum gaat over de vraag of het land van bijna tachtig miljoen inwoners zal worden geregeerd door een president met veel macht. De regering wil kennelijk zo veel mogelijk kiezers optrommelen.

Sommige politici stellen dat de kieswet niet zo maar mag worden gewijzigd, vlak voor een verkiezing. Na de kieswetswijziging zou er een jaar moeten verstrijken tot de volgende stembusgang.

Macht Erdogan

Het referendum over de grondwetsherziening die president Erdogan meer macht geeft, zou al begin april kunnen worden gehouden. Het Turkse parlement debatteert vanaf maandagmiddag over de plannen om de grondwet te wijzigen.

In het huidige stelsel speelt de president vrijwel uitsluitend een ceremoniële rol. Erdogan houdt zich daar niet aan en wil een presidentieel systeem zoals in de Verenigde Staten en Frankrijk.

Zijn partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) won de verkiezingen in 2001 overweldigend en Erdogan was AK-premier van 2003 tot 2014. In de zomer van dat jaar werd hij met bijna 52 procent van de stemmen tot president gekozen.

Formeel heeft die functie weinig om het lijf en regeert de premier. Erdogan zelf kondigde het referendum over de grondwet in november aan. Hij wil ook volksraadplegingen over herinvoering van de doodstraf en toetreding tot de Europese Unie.