Winterweer hindert scheepsverkeer en luchtvaart Istanbul

De Bosporus is een van de drukst bevaren wateren ter wereld. De sneeuwval zorgt voor dichte mist die het zicht op de Bosporus ernstig belemmert. Ook speelt de zware wind een rol.

Sommige scholen in Istanbul blijven maandag dicht vanwege de hevige sneeuwval. Alle veerdiensten, populair bij forenzen die reizen tussen het Aziatische en Europese deel van Istanbul, zijn geannuleerd, meldt AFP.

De temperatuur in de stad komt al een paar dagen niet boven het vriespunt uit.

Luchtvaart

Sinds zaterdag zijn al honderden vluchten van en naar Istanbul geschrapt. Duizenden reizigers zijn gestrand. Vanwege de sneeuw kunnen maandag volgens de Turkse luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines slechts 292 vluchten vertrekken vanaf de luchthaven Atatürk.

Zondag voerde Turkish Airlines slechts 171 vluchten uit; meer dan 600 vluchten werden geannuleerd. Op een normale dag verwerkt het vliegveld meer dan 1.500 vluchten.

Daarnaast zijn meer dan tienduizend reizigers de dupe die Istanbul niet kunnen bereiken vanuit luchthavens elders op de wereld.

Istanbul heeft 1.300 voertuigen en 7.000 mensen ingezet om de sneeuw te ruimen.

Griekenland

Ook buurland Griekenland heeft te maken winterse omstandigheden. Grote delen van het land zijn in de nacht van zondag op maandag bedolven onder een lading sneeuw. Op sommige plekken, zoals het eiland Evia, ligt drie meter sneeuw. Veel bomen zijn bezweken onder de sneeuwlast.

Talloze dorpen op het platteland en eilanden in de Egeïsche Zee zijn van de buitenwereld afgesneden. Op veel plekken is de stroom uitgevallen, waardoor verwarmingen niet werken en er geen drinkwater is. Ook werken de telefoonverbindingen dikwijls niet. Veel scholen in het land blijven in elk geval maandag gesloten.