Nigeriaanse leger doodt zeker vijftien Boko Haram-strijders

De terreurbeweging viel een legerbasis aan in het noordoosten van het land, meldde zondag een bron binnen het leger.

De gevechten vonden zaterdagavond plaats in Buni Yadi in de staat Yobe. De knallen waren in Maiduguri te horen, de hoofdstad van buurstaat Borno, waar Boko Haram zijn opstand begon.

De terreurbeweging verliest in het noordoosten steeds meer terrein aan het Nigeriaanse leger met hulp van omringende landen. Vorige maand werd Boko Haram verjaagd uit een van haar belangrijkste kampen in het Sambisa-bos in de buurt van Maiduguri.