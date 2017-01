Onrust in Ivoorkust na akkoord tussen militairen en regering

Soldaten openden het vuur op een ambtswoning van een lokale bestuurder, waar onder anderen de minister van Defensie, Alain-Richard Donwahi, zich bevindt. Naast de minister zitten ook een commandant van de Republikeinse Garde, de burgemeester van Bouake, lokale bestuurders en enkele journalisten vast in het huis.

Een groep boze soldaten heeft het huis omsingeld. Volgens een verslaggever van Reuters riepen enkelen van hen dat ze bonussen onmiddellijk betaald willen krijgen en niet pas volgende week.

Ouattara zei dat is afgesproken dat hij rekening gaat houden met de eisen van de militairen. Zij eisen een hoger salaris en betere leef- en werkomstandigheden.

"Maar ik zou wel willen zeggen dat deze manier van eisen stellen niet gepast is. Het tast het imago van ons land aan, na al onze inspanningen om de economie te doen herleven", zei Ouattara voordat hij een beroep deed op de militairen om terug te keren naar kazernes.

Onrust

In verschillende plaatsen in Ivoorkust is het sinds vrijdag onrustig. De problemen worden veroorzaakt door voormalig militairen. Ze eisen vooral meer geld van de overheid.

In de stad Man was zaterdagochtend regelmatig geweervuur te horen. Daarmee was deze westelijke stad de zesde plaats in het Afrikaanse land waar onrust heerst.

Op meerdere plekken in het land roofden de ex-militairen vrijdag wapens uit kazernes en richtten ze controleposten op. De opstandelingen lieten de bewoners van de steden waar ze optraden met rust, maar droegen ze wel op voorlopig binnen te blijven.

2002

In Bouaké begon in 2002 een opstand tegen de toenmalige president Laurent Gbagbo. De opstandelingen kregen toen de noordelijke helft van het land in handen. Pas in 2011 werden het noorden en zuiden herenigd. De huidige president, Alassane Ouattara, is afkomstig uit het noorden.

De republiek Ivoorkust ligt in West-Afrika en telt ruim 23 miljoen inwoners.