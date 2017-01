Michelle Obama geeft laatste speech als First Lady

Haar laatste speech had veel overeenkomsten met de toespraken die ze hield voor Hillary Clinton tijdens de Amerikaanse verkiezingsstrijd.

"Onze mooie diversiteit, in geloof of kleur is geen bedreiging voor wie we zijn, het maakt ons tot wie we zijn", zei de First Lady in haar speech. "Als jij of je ouders immigranten zijn, onthoud dan dat je onderdeel bent van een prachtige Amerikaanse traditie. De toevoeging van nieuwe culturen, talenten en ideeën die generatie na generatie doorgaat is wat ons het mooiste land op aarde maken", aldus Michelle Obama.

Ook riep ze jongeren op vertrouwen te houden in de toekomst. "Ik wil dat onze jongeren weten dat ze belangrijk zijn, dat is mijn laatste mededeling als First Lady aan jongeren. Ik zal jullie de rest van mijn leven blijven aanmoedigen en ondersteunen."