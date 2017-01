Zwitserse rechtbank verwerpt eis FNV tegen FIFA om uitbuiting in Qatar

Een rechtbank in Zwitserland heeft een klacht van de Nederlandse vakbond FNV over de erbarmelijke werkomstandigheden van arbeiders in Qatar vrijdag afgewezen. De vakbond had wereldvoetbalbond FIFA voor de rechter gedaagd vanwege structurele schending van mensenrechten bij de bouw van stadions voor het WK voetbal van 2022 in het oliestaatje.