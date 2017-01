Politie Bangladesh doodt brein achter aanslag op restaurant Dhaka

Het gaat om de man Nurul Islam Marzan. Hij en een andere "verdachte extremist" werden vrijdagochtend vroeg gedood tijdens een politieactie in een gebouw in Dhaka. Dat meldt AFP.

Op 1 juli gijzelden militanten mensen in een restaurant in de Bengaalse hoofdstad. In het restaurant, dat zich bevond in een diplomatenwijk, waren op dat moment veel buitenlanders aanwezig.

Bij de gijzeling kwamen onder andere negen Italianen, zeven Japanners en één Amerikaan om het leven. Volgens de politie van Bangladesh zou Marzan de gijzeling destijds hebben aangestuurd.

IS

Persbureau Amaq, dat gelieerd is aan Islamitische Staat, zei dat de aanval was uitgevoerd door aanhangers van de terreurgroep. Bangladesh weerspreekt IS en zegt dat nationale extremisten achter de aanslag zitten. Bij de aanslag doodde de politie zes gijzelnemers. Een terrorist werd gearresteerd.

Sinds de aanslag hebben veiligheidsdiensten ongeveer vijftig islamitische extremisten gedood, onder wie een ander vermeend brein achter de aanslag.