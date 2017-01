Rusland claimt militaire operatie in Syrië af te schalen

De bevelhebber van de Russische troepen, Valery Gerasimov, kondigde het besluit van het Kremlin vrijdag aan.

"In overeenstemming met het besluit van opperbevelhebber Vladimir Poetin is het ministerie van Defensie begonnen met het afschalen van de inzet van gewapende troepen in Syrië", aldus Gerasimov.

Vliegdekschip Admiral Kuznetsov keert als eerste terug, samen met de begeleidende schepen.

In Syrië is een wapenstilstand van kracht. Poetin verklaarde in december dat Rusland zijn aanwezigheid in Syrië inperkt, als onderdeel van het akkoord tussen de Syrische regering en rebellenbewegingen.