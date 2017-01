Politie in Brussel-West meldt zich uit protest massaal ziek

Volgens de Belgische krant De Standaard komt een interventieteam elke nacht tientallen malen in actie in de vijf deelgemeenten die de politiezone bestrijkt. In Molenbeek woonden ook de terroristen die de aanslagen in Parijs pleegden

Volgens korpschef Johan De Becker staat de politie in zijn zone ''onder enorme druk door de strijd tegen radicalisme''. De korpschef heeft begrip voor de zorgen van de agenten, maar niet voor de actie. Hij moest het gat vullen met agenten van elders en zei ''dat dit niet door de beugel kan''.

Agent en vakbondsman Kris Verstraeten zei dat het ging om ''een spontane protestactie van mensen die helemaal kapot gewerkt zijn''. Volgens Verstraeten kampt de politie in dit 180.000 inwoners tellende deel van de Belgische hoofdstad met een enorm personeelsgebrek en functioneert de dienst enkel nog door overuren van de beschikbare politiemensen.

Versterking

Sinds de bloedige aanslagen in Parijs in november 2015 staat een deel van de politiezone, Molenbeek, op de kaart als ''terroristische hotspot''. Daarom heeft de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon versterking met vijftig agenten toegezegd.

Volgens De Becker is daar maar een deel van gerealiseerd en kampt zijn politiezone daarnaast nog altijd met een tekort van 125 man. Hij klaagde ook dat de federale overheid geld stopt in de politie in Brussel, maar dat zijn gebied het minst krijgt van de zes politiezones in de Belgische hoofdstad.