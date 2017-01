'Suriname pakt Nederlandse man op voor misbruik jongens'

Het is de zevende verdachte die in een grootschalig onderzoek is aangehouden, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd. De Nederlander is werkzaam als docent. De andere verdachten in de zaak zijn mannen tussen de 24 en 58 jaar oud.

De bende zou via internet minderjarige jongens hebben geronseld en vervolgens seksueel hebben misbruikt. De zaak kwam aan het rollen toen een van de misbruikte jongens zich met zijn moeder bij de politie meldde.

De verdachten moeten komende maand voor de rechter verschijnen. Het is niet bekendgemaakt welke rol de man precies in het netwerk had. Het is ook onduidelijk om hoeveel slachtoffers het precies gaat.

Hiv-virus

De Surinaamse krant De Waterkant meldde eerder dat er mogelijk ook sprake van zou zijn van jongens die door de mannen besmet zouden zijn met het hiv-virus.

Volgens de NOS heeft Jennifer van Dijk-Silos, de Surinaamse minister van Justitie, recent de noodklok geluid over het taboe op kindermisbruik in het Caribische gebied. Hierdoor wordt er nauwelijks aangifte gedaan van misbruik en is onduidelijk hoe groot het probleem exact is.