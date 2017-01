Japan trekt ambassadeur uit Zuid-Korea tijdelijk terug

Volgens Japan wordt door het standbeeld het akkoord wat beide landen sloten in 2015, om de ruzie over het onderwerp tussen beide landen op te lossen, geschonden. Het beeld staat in de buurt van de Japanse ambassade.

In het akkoord uit 2015 is onder andere afgesproken dat Japan excuses maakt en een fonds voor de slachtoffers en nabestaanden in het leven roept.

Economische onderhandelingen die bezig waren tussen de twee landen zijn voorlopig opgeschort.