'Regering VS gaat nog meer gevangenen Guantanamo overplaatsen'

"Ik kan niet praten over meer overplaatsingen van gevangenen tussen nu en 20 januari, maar ik kan bevestigen dat het er waarschijnlijk enkelen zijn", zegt een woordvoerder van de Amerikaanse president.

Obama had beloofd Guantanamo Bay, waar terreurverdachten naartoe werden gebracht, helemaal te sluiten maar dat is hem niet gelukt.

De scheidende president probeert nu voor zijn aftreden nog zo veel mogelijk gedetineerden naar het buitenland te krijgen.

Trump

De uittocht van in totaal zo'n twintig gedetineerden voor 20 januari is tegen het zere been van zijn opvolger Donald Trump. Deze vindt dat "extreem gevaarlijk mensen niet de kans mogen krijgen terug te keren op het slagveld".

Vier mannen uit Jemen die vastzaten in de gevangenis van de Amerikaanse marinebasis in Guantanamo Bay zijn donderdagavond aangekomen in Saudi-Arabië.

Ze werden op het vliegveld van Riyadh opgewacht door blije familieleden.