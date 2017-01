Aantal schietpartijen New York laagste sinds jaren negentig

Ook het aantal moorden daalde naar 335. Aan het eind van de jaren negentig waren dat er nog zo'n tweeduizend en vonden jaarlijks zo'n vijfduizend schietpartijen plaats.

Het aantal schietpartijen is teven het laagste sinds de politie in 1993 begon met een precieze telling. Vorig jaar waren er 1.138 schietpartijen in de stad. Het aantal moorden ligt al een paar jaar rond de 350 per jaar. In 2014 was een laagterecord van 344. Over het algemeen daalde de criminaliteit met 4,1 procent, waarbij ook werd gekeken naar woninginbraken, overvallen en zedenmisdrijven.

Metrostellen

Volgens politiecommissaris James O'Neill wordt de Amerikaanse miljoenenstad steeds veiliger. ''Aan het einde van de vorige eeuw kon je niet vertellen wat de kleur van de treinstellen in de metro was, zoveel graffiti zat erop'', zei O'Neill, opgegroeid in East Flatbush, Brooklyn in The New York Times.

''Ik herinner me dat levendig. Ik kan jullie uit eerste hand zeggen dat het toen een heel andere stad was.'' Wel liggen de vijf gewelddadigste districten nog steeds in Brooklyn en de Bronx.

De gestage afname van de criminaliteit is volgens O'Neill vooral te danken aan de gerichtere aanpak van gangs. In 2016 werden bij 107 zorgvuldig voorbereide politieacties meer dan duizend bendeleden, drugsdealers en handlangers gearresteerd. Ze gingen bovendien langer de gevangenis in door betere bewijsvoering.

Burgemeester Bill de Blasio prees de hulpdiensten gisteravond (lokale tijd) voor het terugdringen van de criminaliteit.