'Herovering oostelijke helft Mosul nabij'

In een interview met Reuters dankt de generaal, die ook het hoofd is van het offensief voor de herovering van Oost-Mosul, de burgers voor hun medewerking.

"Ze geven ons informatie over de locatie van de terroristen, hun bewegingen en wapens. Dat heeft ons geholpen in de jacht op IS. Sommigen hebben we gearresteerd en sommigen gedood."

Offensief

Eenheden proberen sinds een week dieper in enkele oostelijke wijken binnen te dringen, waar de opmars begin december stokte. In de twaalfde week van het offensief heeft het Iraakse leger extra steun gekregen van de Verenigde Staten.

Aan het offensief nemen 100.000 Iraakse militairen, Koerdische peshmerga's en sjiitische milities deel. Het is de grootste grondoperatie in Irak sinds de Amerikaanse inval in 2003. De troepen worden vanuit de lucht gesteund door een coalitie onder leiding van de VS. Op de grond zijn ook Amerikaanse adviseurs actief.

Kraakt

Generaal Shaghati prijst de internationale coalitie. "Dankzij hun uitstekende hulp kraakt IS onder grote druk." De militanten bedachten vele plannen om de Iraakse troepen tegen te houden maar deze mislukten allemaal volgens hem. "We konden de obstructies bij sommige gebieden omzeilen en bevrijdden deze districten in hoog tempo", legt Shaghati uit.

West-Mosul

Ondanks grote weerstand bevrijdde het leger verschillende districten van IS. De commandoleider verwacht dat dit doorzet en dat de troepen snel de rivier de Tigris zullen bereiken. Die rivier loopt dwars door Mosul.

Het westelijk gedeelte van de Tigris is nog steeds stevig in handen van IS. Terroristische strijders, volgens Shaghati honderden, vechten met autobommen en scherpschutters voor het behoud van West-Mosul. "Toch hebben we informatie dat leiders van IS met hun familie Irak uitvluchten."

De Iraakse premier Haider al-Aabadi heeft eerder gezegd dat het wel drie maanden kan duren voordat IS uit Mosul is verdreven. Daarvoor zei hij nog dat de stad voor de jaarwisseling heroverd zou zijn.