Vier arrestaties in Chicago na live mishandeling op Facebook

De video toont hoe een vastgebonden man wiens mond is bedekt in de hoek van een kamer. Zijn belagers gaan zijn hoofdhuid te lijf met een mes, slaan en schoppen hem, snijden in zijn kleren en laten sigarettenas op hem vallen. Ondertussen roepen ze zaken als "fuck Donald Trump" en "fuck white people (witte mensen)" tegen hem.

Volgens de politie is het slachtoffer een 18-jarige hulpbehoevende jongen. De politie trof hem "in shock" aan op straat in Chicago. "Het is ziekmakend", zei de hoofdcommissaris van de politie van Chicago op een persconferentie. "Je vraagt je af wat individuen ertoe brengt iemand zoiets aan te doen."